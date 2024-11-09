鮑威爾明言不辭職 料做到任滿

隨着特朗普明年重新執掌白宮，外界關注他與聯儲局主席鮑威爾之間的矛盾。畢竟過去在特朗普的第一輪總統任期內，曾多次批評鮑威爾領導的聯儲局，甚至揚言要解僱這位聯儲局主席。不過，外媒最新引述一名特朗普團隊的顧問稱，鮑威爾很可能會留任直至2026年5月任期正式屆滿。

據了解，特朗普及其經濟團隊目前的看法是︰聯儲局正在推進減息周期，應該讓鮑威爾繼續留任。鮑威爾是共和黨人，他在2018年時開始出任聯儲局主席，並且是由當時仍在首屆總統任期內的特朗普本人親自提名。不過，後來特朗普不滿鮑威爾在他任期內推動加息，亦多次在公開場合點名批評鮑威爾。

稱特朗普無權解僱 有趣的是，於今次議息後的新聞發布會上，有記者亦提問鮑威爾會否因為政治壓力離職，或者總統是否有法律上的權力要求他下台。鮑威爾斬釘截鐵地全數否認，表明不會因為政治問題而影響他的去留。過去鮑威爾亦曾回答過類似的問題，而他每次都稱特朗普沒有權力解僱他。

儘管鮑威爾是聯儲局主席，但他出身於法律專業，曾為執業律師。在此前新冠疫情期間，鮑威爾領導的聯儲局眼見通脹飆升，卻遲遲不肯加息，結果在2022年初開始突然以數十年來最激進的加息幅度去「補鑊」，使得本來就缺乏經濟專業背景的他受到外界詬病。