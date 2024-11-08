宏觀視野：華促進消費抗經濟逆風

特朗普再度當選美國總統，或對內地未來經濟政策等有較大影響。特朗普的經濟政策以關稅為核心，選舉期間，他曾承諾，若再次當選將大幅提高進口到美國的外國商品關稅，將對外國商品徵收高達20%的關稅，並對所有內地商品徵收60%的關稅，以及對某些進口汽車徵收200%的稅項。現時順利當選，加大關稅將為必行政策，或促使內地為積極應對更多貿易戰而加大財政政策規模。

或加大財政刺激規模 現時內地正召開重要會議，美國大選結果塵埃落定，或促使內地落實新一輪刺激措施及批准更大規模的財政注資。近期內地政策面已陸續推出包括擬發行超長期特別國債等多項刺激經濟措施。

由於增發債務額度需經全國人大常委會批准，料相關的政策規模在會議最後一天披露，相信特朗普當選連同美國聯儲局是否暗示進一步降息等因素下，此次規模有望較原本預定的增大10至20%左右，或達10萬億元人民幣。

此外，特朗普政策潛在的增加關稅風險，或將令內地經濟增長受限制，並影響資本形成及出口，但有望促進內地實現消費轉型的目標，料有助進一步促進內需，相信近期的家電「以舊換新」及內地樓市的一系列支持措施等已有預示。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）