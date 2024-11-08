股市估市：美股上升勢頭有望延續

美國大選由特朗普勝出，讓「特朗普交易」相關資產全線做好，預料美國金融、國防、工業、科技及加密貨幣等產業有望受惠。自2000年以來歷屆美國大選，只要不是遇上經濟衰退，不論是哪個候選人勝出，選後股市多數都呈正面走勢，美股很大機會至少有一年的上升勢頭。

特朗普當選，所屬共和黨也有望全面控制參眾兩院，有利於特朗普未來執政。事實上，讓市場最擔憂的相信是其貿易保護政策及對內地商品加徵關稅的議題，這將可能對全球經濟造成衝擊，並導致通脹再次升溫。若對內地商品徵收高額關稅，明顯對金屬商品不利。

比特幣獲善待新高可期 特朗普主張企業與個人全面減稅，短期將有助提振經濟。大選後股票表現將優於債券，美國經濟動力將開始趨向穩健，預估標普500企業明年展望持續正向，盈利增長率可望維持雙位數。此外，「特朗普交易」的其中一個亮點，就是他向來對加密貨幣持友善支持，更曾表示若勝出將為美國建立比特幣儲備，可見比特幣在特朗普的加持下，有望再度刷新歷史新高。另外，根據上次特朗普主政期間，美國軍費大增，相信也讓全球航太與防衞科技概念板塊受惠。

今年初美國證券交易委員會宣布核准發行比特幣交易所買賣基金（ETF），4月更完成比特幣4年一度減半；加上有英國退休金諮詢公司宣布，英國第一家退休基金將配置比特幣，可見比特幣未來升勢普遍獲專業投資機構看好，預期有更多專業投資者會透過海外虛擬資產現貨ETF等參與，故放寬更多虛擬資產政策是指日可待。

對於美股後市，配合聯儲局已啟動減息周期下仍可期待，建議逢低分批布局。不過，特朗普主張的保護主義，揚言當選後要「收保護費」，預示中港股市，以及台灣晶片業等都會引發震盪，投資者需注意風險。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊