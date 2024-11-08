券商睇市：中港股市面臨「特」式挑戰

港股於踏入11月時，確實迎來一個好開始，首3個交易日就出現3連升，累升689點，令人振奮，恒生指數周二隨內地股市反彈，急升439點，漫不經意重上21,000點及20天線約20,615點，惟成交持續未有增多，但此情景已足以令投資者憧憬。

港股正所謂「成也A股，敗也A股」，周二導致港股突然在當日午後V形反彈，原因是內地經濟數據亮麗。10月財新中國服務業採購經理指數（PMI）創3個月以來最高，反映內地一連串政策出台後，刺激內需數據逐步回升，加上內地表示在合理條件下可加大逆周期調節力度，從而令財政政策存有極大空間，有助未來資本市場發展。

市場憂美通脹貿戰升溫 消息一出，當然是令滬綜指急升，再度直逼久違的3,400點關口。一直依賴內地股市的港股，當然跟隨反彈，更重返21,000點水平，但其實是次反彈，成交只有不足1,600億元，亦令人有不實在之感。原因是投資者仍記憶猶新，實質消息應有凌厲的成交配合升勢，豈會只有區區不足2,000億元。

殊不知這份不安感在恒指重返21,000點後還不足24小時，在周三開市便跌穿20,800點，更在兩周最高的約2,168億元成交下，一度急跌超過600點，低見20,361點。由於跌市出現大成交，令港股前景變得模糊。

美國總統大選由特朗普勝出，市場不期然擔心通脹將再度升溫，美債息及美匯指數因而急升，後者更創下4年最大升幅及4個月新高。市場最憂慮的是，中美貿易戰會因「狂人」再度入主白宮，而令其問題進一步惡化，人民幣匯價於周三午後急跌，兌每美元曾低見7.2096，是近兩年最大貶值幅度，更成為中港兩地股市急跌的元兇。及至昨日，港股在內地股市做好帶動下大幅反彈，惜未能上21,000關，恒指收升414點，報20,953點。

投資者短線宜持盈保泰 明顯地，投資者本周有點進退失據。內地股市回升，港股跟隨，實屬無可厚非，但投資者必須要盡快忘記在9月21日內地所推出「組合拳」，令中港股市不論指數及成交均急升，表現更超出市場預期。倘投資者仍惦記上述光景，認為劇情可望重演，相信未必能如願。皆因市場由璀璨回歸平淡後，投資者不應只觀望內地因素而忽視外圍因素；美匯、美債、人民幣匯價，以及通脹數據等均會左右港股去向。

同時，特朗普再度入主白宮後，由於政黨更替，相信在國策方面必定有所改變，特別是中美貿易關係、俄烏戰事，以及中東戰事等，極有可能出現變數，尤以中美問題的轉變，隨時令中港股市變天。建議投資者現階段不宜過於進取，靜觀市場變化，短線持盈保泰為上。

耀才證券執行董事兼行政總裁 許繹彬