拍賣消息：物業拍賣流動車訪3區

盈置地產與smartME地產平台將於下周四推拍24項物業，並以「物業拍賣流動車」在灣仔、尖沙咀及沙田進行即場拍賣，料為本港首見；是次部分開價較之前調減，其中，馬鞍山居屋錦英苑K座中層3室，減價20萬元，於已補價自由市場以330萬元推拍，呎價約8,229元。

同場推拍元朗名御高層A室複式單位，實用面積約738方呎，開價520萬元，亦較之前減價20萬元，呎價約7,046元。麗城花園1期2座低層F室，減價10萬元，以420萬元拍賣，呎價約8,732元。

尖沙咀相鄰戶嗌低估價三成 忠誠拍賣將於下周推拍尖沙咀富盛大廈兩個同層相鄰的三房連天台戶，單位實用面積同樣約725方呎，天台各約670方呎，開拍價700萬元及750萬元，呎價分別約9,655元與10,345元。兩物業銀行估價分別約1,028萬元及1,033萬元，推拍價低約31.9%與27.4%。

該行指，物業業主生意上需要資金，故放售單位。兩單位可一併購入打通作相連戶，業主共斥百萬元裝修，可即時入住或收租。