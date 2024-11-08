工商舖市況：北角地舖售5球 蝕55%
有業主移民急售自用舖位，市場消息透露，北角地舖以約500萬元易手，較約7年前購入價大幅蝕約55%，樓價蒸發約600萬元。
該舖為錦屏街東發大廈一個地下舖位，實用面積約391方呎，曾推出市場拍賣，最新成交呎價約12,788元，較月前銀行估價約700萬元，低約28.6%。物業由原業主經營咖啡店，於2017年斥約1,100萬元購入。
長沙灣商廈意向7億
另一方面，第一太平戴維斯代理公開出售長沙灣青山道412至420號永倫大廈，意向價7億元，以現狀部分交吉及部分連租約出售，公開邀約截止日期為今年12月16日。大廈於2023年完成翻新，地盤面積約5,580方呎，物業總建築面積約84,510方呎，地下至8樓為商舖，9至29樓為寫字樓。
美聯工商獲業主委託代理葵涌華星工業大廈地廠連低層單位放售及放租，單位建築總面積33,751方呎，業主意向售價約1.5億元，平均呎價約4,444元，意向租金則約42萬元，折合每方呎約12.4元。
此外，太古地產(01972)公布最新營運數據，旗下本港3大商場包括金鐘太古廣場、鰂魚涌太古城中心及東涌東薈城名店倉，首三季零售銷售額續下挫，按年均跌約13.7%、約3.9%及約4.8%。同系金鐘商廈太古廣場空置率降至約95%，較去年底減少約3個百分點，截至9月底租金下跌約16%。
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