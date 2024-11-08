工商舖市況：北角地舖售5球 蝕55%

有業主移民急售自用舖位，市場消息透露，北角地舖以約500萬元易手，較約7年前購入價大幅蝕約55%，樓價蒸發約600萬元。

該舖為錦屏街東發大廈一個地下舖位，實用面積約391方呎，曾推出市場拍賣，最新成交呎價約12,788元，較月前銀行估價約700萬元，低約28.6%。物業由原業主經營咖啡店，於2017年斥約1,100萬元購入。