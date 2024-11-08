一手撻訂月增六成

上月56宗半年最多 涉6.9億 部分平36%重售 上月新盤市場交投暢旺，連帶終止買賣個案俱增。10月錄至少逾50宗一手物業取消交易，按月大幅增加逾六成，屬半年最多，牽涉總成交金額逾6.9億元。當中，逾七成撻訂單位已重新售出，部分成交價較原先下跌約36%，有個別項目增加回贈後再獲承接。

據本報的統計，上月有至少28個項目，合計出現約56宗交易後再未有進展或終止買賣合約個案，較9月約34宗多出約65%，為今年4月之後最多。其中40宗屬於簽署正式買賣合約後才取消交易，即俗稱「撻大訂」。

而牽涉金額最大宗為將軍澳藍塘傲洋房7號，實用面積3,466方呎，原於2020年7月以7,600萬元售出，當時呎價約21,927元。值得留意，有豪宅單位於終止交易後，成功加價重售，包括北角海璇II。

Elize Park大手客甩單 有發展商透過增加優惠促銷，樂風集團的旺角洗衣街Elize Park，原於3月獲大手客斥逾4,522萬元購入兩層共6個單位，惟全數交易取消後，有兩伙重新沽出，包括15樓A室，儘管新成交價較原先高332元，惟新買家實際可獲3%代繳從價印花稅優惠及15萬元的現金回贈優惠。

上月部分撻訂單位重售個案