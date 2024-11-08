居屋市況：景明苑未補價325萬沽 累減24%

二手居屋繼續要減價吸客，將軍澳景明苑一個三房單位劈價104.5萬元後，於未補價第二市場以325.5萬元售出，累積減幅達約24.3%才獲承接。

世紀21將軍澳魏仕良表示，上述單位為B座高層2室，實用面積約645方呎，早於去年4月叫價430萬元放售，減價後終獲綠表客購入，呎價約5,047元。原業主在1988年4月以36.44萬元購入，持貨約36年帳面賺289.06萬元。

他指，同區另一個居屋屋苑富康花園8座高層A室兩房戶，實用面積約431方呎，有裝修，8月叫價360萬元，只減一口價10萬元，獲綠表客以350萬元承接，呎價約8,121元。原業主持貨約9年，單位帳面升值約9.4%。

青雅苑已補價每呎$10113 已補價自由市場居屋單位都有捧場客。中原黃冠中稱，青衣青雅苑高層14室，實用面積約443方呎，兩房間隔，有裝修，叫價450萬元，議價後以448萬元易手，呎價約10,113元。新買家為同區上車客，原業主持貨約15年帳面獲利299萬元。