貶值三成買賣湧現

健威特色戶售580萬 Napoli呎價萬元有找 本地二手樓價無力回升，相反「輸錢」個案愈蝕愈勁，蝕幅多近30%或以上。港島傳統私人屋苑健威花園特色單位，近日只以580.8萬元成交，單位約6年間帳面蒸發約30.3%。元朗錦田北PARK YOHO Napoli三房戶，最新成交呎價跌至約9,811元，約5年帳面跌價約34.1%。

中原林龍南表示，上述為健威花園頂層連天台戶，實用面積約446方呎，兩房間隔，連約330方呎天台，可望海景，成交呎價約13,022元，做價重返2016年水平，新買家為用家。原業主於2018年5月以833萬元購入，帳面蝕252.2萬元。

投資者372萬購大埔中心 新界屋苑「蟹貨」未見減少。美聯張國成稱，PARK YOHO Napoli的25A座低層D室，實用面積約635方呎，最近叫價660萬元，減至623萬元售出，呎價不足一萬元。原業主2019年11月以945.5萬元購入，當時呎價高近1.5萬元，轉手帳面虧損322.5萬元。

投資者購細價蝕本貨。美聯黃國輝表示，大埔中心3座高層C室兩房戶，實用面積約361方呎，減價27.5萬元，獲區內投資客以372.5萬元購入，呎價約10,319元，原業主持貨約7年，帳面蝕117.5萬元，貶值約24%。

匯璽一房7年虧損132萬 西南九龍匯璽連錄二手成交。中原任展雄稱，屋苑2B座高層F室，實用面積約357方呎，一房間隔，放售超過一年，原先叫價720萬元，現以706萬元易手，呎價約19,776元，新買家為長線投資者，考慮兩天即決定入市。原業主持貨逾7年，帳蝕132.21萬元離場。

逾千方呎大單位蝕幅大。美聯陳少鴻指，西沙帝琴灣凱琴居2座中高層B室，實用面積約1,128方呎，套三房連工人套房設計，降價172萬元，區內用家以978萬元連車位承接，呎價約8,670元，約兩年帳蝕387萬元，或貶值約28.4%。同屋苑凱弦居1座頂層銀主盤，實用面積約1,110方呎，連車位以970萬元沽出，呎價約8,739元。

市區豪宅錄勁蝕轉讓。資料顯示，馬頭角君柏1座一個高層單位，實用面積約1,687方呎，以2,500萬元登記售出，呎價約14,819元，呎價料屬項目歷來低位。原業主2017年購入，持貨約7年帳面跌價近1,600萬元，單位貶值約39%。

近日二手市場勁蝕個案