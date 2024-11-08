簡訊一覽
●雖然香港飲食業景氣未復，但有外資卻信心滿滿，趁機加注。菲律賓炸雞連鎖店快樂蜂（Jollibee）的上市母企快樂蜂食品，收購本港知名點心店添好運剩餘8%股權，作價2,020萬新加坡元（約1.18億港元），交易完成後將全資擁有添好運。
●濰柴動力(02338)於11月1日獲Pzena Investment Management於場內買入151.4萬股，每股均價11.8608元，持股量由10.96%增至11.04%。
●商湯(00020)昨在上海成立智能科技公司「上海畢至智能科技」，註冊資本100萬元人民幣，將專注於人工智能（AI）基礎和用軟件開發及計算機軟硬件批發等業務。
●越秀地產(00123)公布，旗下全資附屬泓景（作為借款人）獲一家銀行提供5億元循環貸款融資，貸款期由融資協議日期起計3年，其於融資協議項下責任由越地擔保。
●華信地產財務(00252)發盈警，料截至今年9月底止半年蝕不多於3,500萬元，去年同期錄溢利約480萬元。
●惠理集團(00806)旗下惠理香港宣布，與大和證券及大和資產管理簽署諒解備忘錄，深化3家公司之間的戰略合作，重點發展交叉銷售服務、聯合產品開發、市場洞察分享和營銷合作。惠理聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海稱，雙方今年4月推出首隻日本房地產投資信託產業基金，未來將借助大和在日本市場的深厚積澱提升實力，為客戶帶來更多創新投資方案。
●金管局公布截至10月底，香港官方外匯儲備資產4,214億美元，按月微跌0.3%；外儲資產總額相當於香港流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應M3約39%。
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