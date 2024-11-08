●雖然香港飲食業景氣未復，但有外資卻信心滿滿，趁機加注。菲律賓炸雞連鎖店快樂蜂（Jollibee）的上市母企快樂蜂食品，收購本港知名點心店添好運剩餘8%股權，作價2,020萬新加坡元（約1.18億港元），交易完成後將全資擁有添好運。