股壇MasterMind：恒指料徘徊兩萬關 趁高減磅

港股昨先跌後升，一度急彈逾447點，惟二萬一點關前遇阻，升勢能否延續？憧憬內地加大救市力度下，內需、內房股仍然值博？特朗普勝出美國總統大選，銀行股變贏家？

資深股評人沈慶洪（Patrick）指，對於共和黨候選人特朗普重返白宮，中港股市投資者最擔心是其對華政策，例如加重關稅等，但距離他明年1月就職仍有約兩個月時間，而現屆拜登政府任期亦到尾聲，目前反而可能是安全期。

沈預期，恒指短期仍會在兩萬關水平牛皮，因現時仍未能確定內地會否推出財政政策，並難料其規模，加上市場早已預期救市規模達10萬億元人民幣，所以相信要超出該金額，才可為市場帶來驚喜。他又補充，特朗普上場有機會令減息預期下降，美元將偏強，人民幣恐受壓，令內地出招受掣肘。他建議目前投資港股宜保守，若大市因內地政策而炒上，宜先減磅，待特朗普上場後，聽其言，觀其行，才再作決定。

內需內房股還看救市成效 至於內需及內房股獲資金追捧，沈指相關板塊升勢能否延續，都要視乎內地救市招數的效用，要多點時間觀察經濟數據有否好轉，目前股價已炒上，投資者宜小心風險。

另外，在「特朗普交易」帶動下，美股金融股大升，在港上市的國際銀行股昨亦跟上。不過，沈指宜先觀望，特朗普上場會否如市場憧憬般放寬金融業監管，仍屬未知之數。

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