以史為鑑 科技進步創新就業機會

與許多科技一樣，人工智能（AI）的出現令許多打工仔都擔心未來「飯碗不保」，會被AI所取代。早於1983年，諾貝爾經濟學獎得主Wassily Leontief就曾經預言，人類勞工終有一日會被機器取代，就像汽車出現使得人力車消失一樣。然而，歷史表明這種擔憂其實只是杞人憂天，科技進步的本質乃「通貨緊縮」，透過提高生產力，繼而降低現有產品的成本和價格，提高居民實際收入和需求，最終反而會創造新的就業機會並抵銷職位的流失。

波士頓顧問公司全球首席經濟學家Philipp Carlsson-Szlezak表示，由科技引發失業的預測由來已久，但與之相應地，這類預測也有很長的失敗紀錄。對工人被淘汰的擔憂都隨着每一代新技術不斷出現，然後消失。

比如在過去，工業自動化的威脅一度被嚴重誇大，以至於微軟創始人蓋茨曾經提議，政府未來應該對機械人而不是人力徵收「機械人稅」，以減輕其對工人的影響。

然而，到了2024年，美國的就業職位仍不斷增長，失業率更處於歷史低位，實質薪酬持續上漲，如今已很少人記得蓋茨對機械人稅的想法。

經濟學家：科技帶來良性通縮 Carlsson-Szlezak表示，相比起微觀地看哪些職位可能會被新技術取代，倒不如用宏觀經濟學為去解讀這種現象。他指出，人們經常忽略的是，科技本質上是一種通縮力量。當科技產生廣泛影響時，會降低生產的成本和價格，提高消費者的實際收入和對新商品和服務的需求，從而增加新的就業機會。「勞動市場的復興已經多次發生，這更多是一種邏輯，而不是巧合。」

他指出，科技帶來的「通縮效益」最明顯的體現是在食品領域。於19世紀末時，有近一半美國人在農場工作，40%以上居民可支配收入用於購買食品。在隨後的150年內，持續不斷的農業技術創新浪潮，導致如今只剩下1%的美國人在農場工作，而食品預算已降至可支配收入的12%左右。因此，AI導致未來大量人口永久失業的論述其實站不住腳。