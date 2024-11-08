日產上財季轉蝕逾4億 大削全年盈測

日本大型車企繼豐田及本田公布季度業績遜預期後，最新輪到日產汽車（Nissan）派成績表。日產公布，第二財季經營溢利319.1億日圓（約16.1億港元），大幅低於市場預估的652.5億日圓；淨虧損93.4億日圓（約4.7億港元），市場預估錄盈利490.7億日圓；銷售淨額2.99萬億日圓，市場預估為3.05萬億日圓。可見整體季績表現遠遜市場預期。

全球裁九千人兼減產能 日產預計，截至明年3月底止的財政年度經營溢利為1,500億日圓，較此前預計的5,000億日圓大幅向下修訂；預計全年度全球汽車銷量340萬輛，此前預計為365萬輛。

同時，該企宣布將在全球裁員9,000人，將全球產能削減20%；並將出售三菱汽車10.02%股份，而集團行政總裁亦宣布本月起減薪50%。

中國方面，中國乘用車市場信息聯席會初步統計數字顯示，10月內地新能源乘用車零售128.4萬輛，按年增長67%，按月增長14%；今年以來累計零售841.6萬輛，按年增長41%。另10月整體乘用車市場零售236.1萬輛，按年增16%，按月增12%。

華新能源車出口料再漲 該會秘書長崔東樹預測，今年全年新能源乘用車內地銷量將達到1,068萬輛，按年增長38%；單計第四季度銷量預計為355萬輛，按年增長39%。他指出，儘管受歐盟反補貼關稅措施影響，今年新能源乘用車出口仍保持增長態勢；預計第四季出口量33萬輛，按年增長12%；料全年累計出口量達122萬輛，按年增長17%。

中歐汽車貿易方面，中國商務部發言人指，歐方技術團隊已於11月2日抵京，目前中歐雙方正在密集就價格承諾方案具體內容進行磋商。