高通本季收入指引勝預期 股價高開

中美經濟深度綁定，不論美國的半導體公司再怎麼拚技術，還是希望多賺中國錢。高通（Qualcomm）預期本季收入將介乎105億至113億美元，以中間值計按年增長9.71%，市場相信原因之一是內地手機製造商持續推出新的旗艦機。由於經調整每股盈利指引3.05美元也優於市場預期，加上公司宣布150億美元的新一輪股份回購，股價周四早段曾升5.26%。

Arm業績預測失色 曾挫3% 單計以「驍龍」手機晶片為主的QCT業務，本季收入指引90億至96億美元，以中間值計按年增長10.41%。汽車和物聯網（IoT）相關收入上季按年分別增長68.03%及21.69%，快過手機，但對QCT收入的貢獻加起來僅約三成。高通昨另公布，跟橫掃非洲的內地智能手機品牌傳音簽訂新的授權協議。

準備廢高通武功的英國晶片指令專利公司Arm亦公布業績，上季收入按年增長4.71%，其中專利收入按年增長22.96%，原因是新的v9設計獲更多智能手機採用，貢獻達25%，並且食正智能手機市場復甦。高通9月底止上財季一大機遇正是內地Android機相關收入增長四成。

不過，即使英偉達（Nvidia）的GPU（圖像處理器）也要用其晶片設計方案，Arm指引本季收入9.2億至9.7億美元，經調整每股盈利32至36美仙，以中間值計按年各增14.68%及17.24%，僅剛好符合市場預期，股價早段跌3.53%後有企穩迹象。

Wolfspeed透露虧損持續 美國第三代半導體重鎮Wolfspeed則更失色。上季持續經營業務虧損按年擴大1.28倍至2.82億美元，並預告本季持續經營業務的收入僅1.6億至兩億美元，經調整每股虧損指引為89至114美仙，一律遠遜預期，更要裁員兩成。

持續經營業務乃指碳化硅（SiC）晶圓和器件，原則上受惠電動車講究省電，公司亦正轉型專做效益更高的8吋碳化硅晶圓，奈何大客們──歐美車廠業績不濟。

即使Wolfspeed管理層強調，上季汽車相關收入已按年飆2.5倍，並稱2025年電動車相關收入仍會大增，股價早段照瀉25.6%。