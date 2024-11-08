中芯季度收入破紀錄

晶圓價季升15% 扭5季頹勢 中芯收入增長源於擴產，代價是額外的折舊開支蠶食毛利率，撞正內地需求遇逆風就「衰多兩錢重」。然而，由於上季產能利用率再升至90.4%的兩年新高，加上單片晶圓售價按季回升15.47%，扭轉之前連跌5季的頹勢，造就毛利率按季急擴6.51個百分點至20.45%，達到超越指引範圍上限的6季新高。中芯稱，期內12吋晶圓的月產能新增2.1萬片，進一步改善產品結構，指引本季毛利率介乎18至20%。

中芯為同被特朗普「打殘」的華為生產10納米以下製程的手機晶片，按業績公告上的數據推算，上季智能手機收入按年增長33.46%至5.1億美元。另外，消費電子相關收入更按年飆1.45倍至8.73億美元。

其中，來自電子消費品的收入重拾增長，按年升1.75%至3.3億美元，勉強抵銷工業及汽車相關收入續跌。本季收入指引5.3億至5.4億美元，以中間值計按年增長17.48%，並料毛利率11至13%，兩者跟上季差不多。

華虹總裁唐均君稱，新的12吋晶圓產能持續按計劃進行，預計各工藝的試產與驗證今年底至明年初全面進行，就算半導體當前復甦有分化，新的產能有助公司技術迭代，「滿足下游各類新興需求的不斷湧現與增長」。

中芯和華虹擴產的動力乃內地對晶片國產化的需求，上季業績亦能印證。中芯中國區收入按年升37.8%至18.75億美元，為2020年同季的1.48倍，華虹中國收入按年跌1.52%，跌幅為各列帳地區最溫和，亦比次季明顯改善。

美擬向台積電等發晶片補貼 華府不斷加緊打壓中國輸入半導體技術，中芯貴為半導體技術自主的航母自然得到政府支持，以「政府資金」（補貼）為主的「其他經營收入」即使上季有所減少，首3季累計仍達3億美元，等於經營溢利1.16倍。

市場則觀望特朗普會否撤銷《晶片法案》，消息指，華府準備向台積電等3家晶片廠發放本屆政府最後一筆《晶片法案》的補貼。台積電資深副總經理侯永清敦促台灣半導體業界加緊研發，其擔任理事長的台灣半導體產業協會（TSIA）今年成立「設備委員會」，把業界合作從製造、封測、設計等擴大到設備，預計明年再納入材料，為此正與當局商量。

中國主要晶片代工廠上季業績