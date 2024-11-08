受惠減息救市 港中小企營商改善

美國聯儲局9月大幅減息，疊加中國推出重大提振經濟措施，帶動生產力局第四季「渣打香港中小企領先營商指數」按季上升3.2，至45.7。11大行業有9個行業錄得反彈，當中以「住宿及膳食服務業」及「地產業」升幅最顯著，分別升9.4和6.9，至49和44.2，惟「專業及商用服務業」及「建造業」分別微跌2.3和1.5。

渣打：九成公司續投資 整體而言，5大分項指數有3項升幅顯著，涵蓋「盈利表現」、「環球經濟」和「營業狀況」，3者均重回今年第二季水平，另「招聘意向」輕微升1，至50.6。

整體投資趨勢方面，93%受訪中小企稱會在今季維持或增加投資，較上季略增。最多中小企預期今季維持或增加投資的項目為「資訊科技系統」、「與電子商務或數碼科技相關的培訓」、「整體員工培訓」、「研究及開發項目」、「機器及設備」及「線上市場推廣」。

預期加薪企業年內最少 談起對成本、員工薪金和價格上升的預期，最新有50%本港中小企預期，今季原材料成本上升，較上季回落7個百分點；另估計薪金上調的中小企數目亦創年內最低，跌至19%，較第三季再少8個百分點。

另一方面，大部分中小企考慮維持貨品價格，只有16%指計劃提升貨品或服務價格，較上季下跌3個百分點。

是次調查提及過去兩年間本港中小企對「環境、社會及管治」（ESG）的認知度顯著提升，並由2022年首季的16%，躍升至38%。不過，生產力促進局稱，現時企業主力關注「環境」一環，對「社會及管治」兩個同樣ESG的範疇關注度較低，呼籲提高相關關注。