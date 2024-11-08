法歐央行憂「侵」襲經濟

倘增收關稅勢重燃通脹 加劇全球風險 隨着人稱「侵侵」的美國狂人特朗普再度入主白宮，其街知巷聞的「特」式經濟學如何重塑全球貿易版圖值得外界深思，因這位商人出身的第47任總統奉行「美國優先」，在建議對所有中國商品徵收60%關稅的同時，也擬對外國商品徵收最多20%關稅，所以觸發市場估計升級版全球貿易戰如箭在弦！對此，法國央行行長德加洛和歐洲央行副行長金多斯均直言，一旦落實關稅將衝擊全球經濟及通脹，帶來經濟下行風險。

德加洛作為歐盟「二哥」法國的央行舵手，提及在新一波保護主義來襲，加上美國預算赤字預期有增無減之下，特朗普威力「提高了歐洲重新動員起來的必要，對歐洲是敲響警鐘」，也加劇全球經濟風險。

泰國估得益貿易戰 無獨有偶，歐洲央行副行長金多斯稱貿易戰會構成惡性循環，因徵收關稅對方可作回應和報復，繼而引起通脹等問題，衍生最壞結果，而且未來環球經濟產出將會轉弱，價格壓力增強，連帶現有的貿易流動受到干擾，也令歐元區經濟增長較原先預期更差。

不過，所謂「此消彼長」，貿易戰重燃誓必加劇企業多元化布局供應鏈，深化「中國加一」策略。作為東南亞大國的泰國，其商務部長皮差表示，泰國經濟將從中美貿易戰中受惠，因美國對華商品的進口將會下降，泰國產品能取而代之。不過他強調，泰國與美國及中國都有良好關係，無必要在爭端中站隊。

花旗料油價下行 渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恆昨日亦估計，特朗普上場廠商會加快重整供應鏈，將產能轉至東南亞、印度等新興市場，同時推高製造業貨品售價，相關情況更會傳遞至美國用戶之上，冀這位狂人政策盡快落實及明朗化。

該行又預期，華府或分階段向中國商品徵收關稅，幅度介乎10至20%，之後再與中國協商調升稅率。此外，他們認為由於特朗普支持傳統能源開發，若然原油供應增加令價格受壓，可反過來抵銷關稅推高通脹的壓力，所以加關稅推高美國通脹的推論仍存變數。

美資投行花旗與渣打觀點類似，指特朗普的第二個任期可能對油價構成下行壓力，直至2025年，料布蘭特原油平均價格為每桶60美元，主因是潛在貿易關稅和石油供應增加，並對中國和歐洲構成負面影響。

淡馬錫：續投資中國 不過，中國市場仍是外資不可忽視的市場。近年密密在華投資的新加坡主權基金淡馬錫，其首席執行長狄瀾最新指，目前中國市場約佔整體投資組合19%，金額有2.08萬億元人民幣，又稱公司現時在華辦公室已增至北京、上海及深圳3地，將在華積極投資。大型食品生產商雀巢亦謂，中國是集團全球第二大市場，將一如既往地在中國進行投資。

另外，美匯指數近日經歷一輪狂飆後走勢回順，昨微跌0.28%，報104.79。摩根資產管理指美元升值與新政府設置更多的貿易壁壘前景脗合，另宏利投資管理公募市場首席投資總監Colin Purdie稱，因應美息仍高於其他主要經濟體，估計美元短期維持強勢，後續表現須觀察更多數據。

特朗普部分施政主張