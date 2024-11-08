星展第三季純利首破30億坡元

新加坡星展集團公布，今年第三季純利首次升破30億新加坡元，較去年增加15%及較上一季升8%至30.3億坡元；總收入較去年增長11%及較上一季增長5%至57.5億坡元。受業績理想帶動，星展股價昨急升6.51%，收報41.7坡元。銀行業板塊帶動新加坡海峽指數（STI）昨曾升2.32%，高見3,686點，創17年新高。

集團指出，帶動上述增長的主要因素包括資產負債狀況增長、財富管理的服務費收入創新高、財資客戶銷售額增加，以及市場交易收入錄得10個季度以來最強勁升幅；另成本收入比率為39%。

不良貸款率降 回購股份 首9個月，集團純利上升11%至紀錄新高的87.9億坡元；股本回報率為18.8%。由於商業帳和市場交易均錄得升幅，總收入增長11%至168億坡元。集團資產質素維持穩健，不良貸款比率跌至1%，不良資產較上一季降低8%。另第三季特殊撥備佔貸款的14點子，而首9個月則佔11點子。集團宣布第三季度派息為每股54坡仙，首9個月派發的股息為每股1.62坡元。

此外，集團宣布成立一項新的30億坡元股票回購計劃。根據此計劃，將在公開市場上進行股票購買並予以注銷。