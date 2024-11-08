宏利上季核心盈利新高 增派息

港澳新業務價值飆83% 季內，港澳核心盈利為20億元，按年增34%；新做業務價值為19億元，按年增83%；新做業務CSM為15億元，按年增49%。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，第三季度在不同分銷渠道的APE銷售額均錄得強勁增長，新做業務價值、新做業務CSM以及核心盈利亦錄得可觀增長。

期內，該企在港繼續投放資源並推出一系列舉措，進一步加強產品和客戶方案。當中包括一款定期保費投資相連壽險保單及宏利健康體檢站電子平台，該平台方便客戶對比並以折扣優惠價選購符合個人需要的健康檢查服務。

此外，宏利繼續成為全港最大強積金供應商。截至今年9月底，按強積金管理資產計算之市佔率為27.8%，較去年同期升0.4個百分點；在今年第三季期間，按預計淨流入計算，宏利的市佔率為44%，繼續排名榜首。

至於宏利金融整體集團今年第三季在核心盈利、保險新做業務方面均創新高。其中，歸於股東的收入淨額為18.39億加元，按年升81.5%，每股盈利一加元；首3季歸於股東的收入淨額為37.47億加元，按年升8.8%。集團宣派季度股息每股0.4加元，按年增加9.5%。

第三季集團核心盈利18.28億加元，按年上升4.8%，按固定匯率計增加4%；首3季核心盈利按年升8.3%至53.19億加元；新做業務價值錄8.43億加元，按年增加40.5%，按固定匯率計升39%。首3季新做業務價值22.35億加元，按年升31.9%。