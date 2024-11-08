絲絲講場：餐飲旗艦韓上市爆升 白種元膺最富有名廚

相信有睇開南韓綜藝節目嘅港人，都有聽過《黑白大廚》呢個人氣節目，近日就引起財經界關注，皆因該節目評判之一兼南韓飲食KOL─白種元，旗下餐飲集團Theborn Korea前日喺南韓證交所掛牌，首掛股價一度爆升近九成，白種元嘅身家亦水漲船高，成為全球最富有名廚之一！

持Theborn Korea 61% 身家31億 Theborn Korea係白種元嘅餐飲旗艦，營運2,900間食肆，擁有25個餐飲品牌。該企上市最終定價為每股3.4萬韓圜，較招股價上限2.8萬韓圜高出21%。雖然集資額僅1,020億韓圜（約5.7億港元），但周三上市首日股價曾爆升九成，高見64,500韓圜，收市仍升51%；尋日亦未見有大型獲利回吐潮，收報51,700韓圜，按日升0.58%。以今年南韓股市首次公開招股（IPO）活動較冷清，累計集資額僅逾12億美元，絕對稱得上係奇葩！

統計顯示，以白種元喺Theborn Korea持股61%計算，其身家急升至約4.1億美元（逾31億港元），暫時拋離名廚Gordon Ramsay嘅2.2億美元身家，以及Jamie Oliver嘅兩億美元身家，進身全球最富有名廚之一。所以話，「揸鑊剷」只要做得出色，一樣有發達！

余絲韻