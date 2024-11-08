第二超購王 晶科暗盤升13％
周五將有兩隻新股首掛，其中，新股歷來「超購王」第二名晶科電子股份(02551)上市前夕於暗盤市場率先跑出，在輝立交易場高見5.4元，較定價3.61元最多飆49.58%，每手最多帳賺1,790元，最終收市報4.08元，升13.01%，料每手帳賺470元。
晶科電子於耀才暗盤交易市場一度炒高45.98%，收市升幅縮至13.57%，報4.1元，料每手帳面獲利490元。其公開發售超購5,676.83倍，超越2021年2月18日上市的諾輝健康(06606)的超購4,130.19倍，成為本港史上超購倍數第二多新股。一手中籤率0.24%，認購700手才穩中一手。
至於同日掛牌的跨境傢俬電商傲基股份(02519)暗盤失色，其以招股價上限15.6元定價，在輝立交易場曾插35.89%，低見10元，收報13.82元，挫11.41%，料每手帳蝕534元；在耀才暗盤交易市場以盤中高位13元收市，但仍較招股價下跌16.66%，料每手帳面蝕780元。
國富氫能入場費7373元
另外，內地氫能儲運設備製造商國富氫能(02582)昨日起至下周二招股，以每股招股價65至73元，發售600萬股H股，集資最多4.38億元，每手100股，入場費7,373.62元，預期於本月15日上市。
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