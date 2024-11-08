聯儲減息或受阻 鮑威爾恐烏紗不保

美國聯儲局今日凌晨公布議息結果，本次議息不期然令人聯想特朗普不久就會開展第二個任期。雖然聯儲局有獨立自主權，但特朗普信誓旦旦的加關稅、驅逐無證移民等政策主張，勢必再度推高美國通脹，使聯儲局遏通脹的工作變得複雜。更甚者，這位候任總統過往與聯儲局主席鮑威爾有嫌隙，往後除了向聯儲局施壓之外，也令主席鮑威爾的仕途變得灰暗。

美股3指數又破頂 DWS全球首席投資總監Björn Jesch表示，近期美元走強主要受惠美國經濟數據向好及債息急升，並非「特朗普交易」所致。現階段需關注3大因素：首先，擴大財政開支將推高赤字，最終帶動債息上升，甚至促使聯儲局加息，利好美元；其次，聯儲局獨立性將成為市場焦點，預料中期通脹壓力上升，有利美元；最後，若重啟加徵關稅，將改變資金流向，利好美匯。

美銀更認為，倘新總統進行財政擴張，那麼聯儲局可能上調中性利率預期。此外，如美國大幅加徵關稅，聯儲局可能會出於對通脹和經濟增長影響的考慮而暫停減息。摩根大通也曾警告，特朗普勝出後，聯儲局可能最早在12月暫停寬鬆周期，不減息。

10年期美國國債孳息率昨仍在4.4厘上方徘徊，美股升勢周四早段持續，3大指數同創新高，道指升80點，報43,810點；標指升30點，報5,959點；以科技股為主的納指升212點，報19,196點。

鮑威爾去留仍是未知之數，德國政府率先大地震，9月工業生產又按年挫4.6%，遠遜預期。惟歐元區9月零售銷售按年增2.9%，按月亦升0.5%，皆遠高於預測，反映區內私人消費或正上升。

英國瑞典再降息 英倫銀行議息後公布，貨幣政策委員會（MPC）以8票贊成對一票反對，同意減息0.25厘，把基準利率降至4.75厘。聲明稱，幣策有需要將剩餘的通脹壓力擠走，以及時令通脹可持久地處於2%的政策目標。通脹率9月已降至1.7%，但預計年內回升至約2.5%，服務業通脹雖然下跌，但仍處4.9%高位。該行又料，英國新政府上周公布首份財政預算，可在一年內將當地國內生產總值（GDP）增長推高最多0.75個百分點。

其他央行方面，瑞典央行再減息0.5厘，至2.75厘，挪威央行則將政策利率維持在16年高位4.5厘不變，並重申將凍息至年底，兩者均符預期。

「逆市」加息的日本則見9月基本薪資年增率擴至2.6%，為逾31年最大，亦有外媒調查指，51%受訪日本企業目標明年加薪3%或更多。分析指，薪資上漲趨勢基本上保持穩定，或出現需求推動的通脹，為日本央行加息之路創造有利條件。日圓兌每美元昨曾見154.72，每百日圓兌5.07港元。