華外儲月減553億美元 人行連續半年停買金

外匯儲備作為中國人民銀行的重要彈藥之一，是外界對當局力保人民幣匯率穩定的信心來源。國家外匯管理局昨日於A股收市後公布，截至10月底止外匯儲備高達32,610.5億美元，較9月末減少553.17億美元，跌幅為1.66%。同時，中國的黃金儲備連續半年不變，繼續處於7,280萬安士。

外匯局歸因美元強 外匯局指，受主要經濟體貨幣政策預期、宏觀經濟數據等因素影響，美匯指數上漲，全球金融資產價格下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，10月外匯儲備規模下降。內地持續推動各項存量政策和增量政策落地見效，鞏固和增強經濟回升向好勢頭，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。

內地手持的外儲彈藥向來在亞洲地區中一枝獨秀，事實上，相比去年底，今年亞洲整體外儲仍在增加。單看中國，外儲規模較去年底的32,379.77億美元上升了230.73億美元。黃金方面，人行如市場預期暫停增持節奏，儲備已維持6個月不變，內地券商分析指，因上月金價仍處歷史高位，人行調整節奏有助於控制成本。