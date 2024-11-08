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鍾睒睒4封福布斯中國首富

《福布斯》中國富豪榜排名 《福布斯》中國富豪榜排名
《福布斯》中國富豪榜排名
內地富豪榜排名競爭激烈，受股市上升帶動，《福布斯》追蹤的82名內地富豪有60名身家按年上漲，22名錄得下跌。本次公布的2024年中國富豪榜，儘管農夫山泉(09633)產品在內地面對眾多競爭，使其創始人鍾睒睒身家較去年蒸發93億美元，降至508億美元（約3,962億港元），但他仍連續第4年穩坐內地首富寶座。
馬化騰身家漲最多
本次身家漲得最多的是騰訊控股(00700)主席馬化騰，公司股價在過去一年累升約49%，推動其財富增加147億美元，達到468億美元，上升兩位至第二位，是他自2020年以來再度登上次席。
第3位是字節跳動創始人張一鳴，集團旗下影片社交媒體TikTok在美國招風雨，5月狀告美國政府要求出售TikTok的法律違憲，但無阻張的身家在本期漲5%至456億美元。張一鳴並將原本第3位的拼多多創始人黃崢擠落一位，縱使黃本期身家增加77億美元至439億美元。內地主要電商阿里巴巴(09988)創始人馬雲則排第8，身家252億美元。
深圳上市的著名汽車電池大廠寧德時代，其創始人曾毓群以身家371億美元排第5。電動車大廠比亞迪股份(01211)創始人王傳福排第9，身家228億美元。近期發布新手機和新電動車的小米集團(01810)，創始人雷軍本期身家漲80%至199億美元。《福布斯》指，主要因小米使用現有的供應鏈渠道取得較便宜的汽車零件，令公司的電動車毛利率高達15%，高於同業蔚來(09866)、小鵬汽車(09868)和吉利汽車(00175)旗下的品牌極氪（Zeekr）。
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