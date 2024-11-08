滬綜重越3400關 A股成交2.5萬億

內地上月出口創逾兩年最大升幅，刺激內地股市先跌後反彈，滬綜指昨日重返3,400點，見一個月高位，收報3,470點，升86點或2.57%；深成指倒升267點或2.44%，報11,235點。兩市成交金額連續第3日突破兩萬元（人民幣‧下同），昨日錄2.5萬億元交投。

瀘州老窖尾市漲停板 屬「大盤股」兼是外資投行關注的滬深300指數，走勢就更標青，昨升121點或3.02%，收報4,145點。由於市場憧憬中央將加大力度刺激內需，應對特朗普的加徵關稅行動，昨日一眾白酒股顯著做好。貴州茅台重上1,600元，收升4.97%，報1,649元；另五糧液收升7.27%，瀘州老窖尾市更停板，升幅達10%，收報153元。

此外，金融、生物製藥、房地產等板塊也推高滬深300指數，其中新華保險、中信証券同樣升停板，升幅逾10%；片仔癀升5.6%。

中證監：AH股估值仍低 中證監機構司司長申兵周四在2024年上海證券交易所國際投資者大會上發言，指中國資本市場無論在體量、深度、流動性等方面，全球的地位和影響力正逐步提升。同時由於A股、H股以及境外上市的中國企業，代表了新質生產力與創新產業的企業佔比還在持續提升，加上A股與H股估值仍處於相對歷史低位，相信可為外資長期配置提供更多機遇。

申兵又表示，近期中證監與商務部明確了主權基金通過合格境外機構投資者（QFII）渠道，投資的稅收優惠落地操作性指引，正在制訂修訂短線交易規則、程式化交易規則等，以法治的方式消除海外資金參與市場面臨的不確定性。

另他提到，目前對境外優質銀行在華分行、子行申請基金託管資格，已經允許將境外銀行的指標合併計算，下一步將考慮研究允許申請個人養老金投資業務方面採取類似機制。