人民幣官價一年低 券商預期續受壓

中國重量級會議舉行得如火如荼之際，面對美匯突襲，中國人民銀行周三召開外資金融機構座談會，聽取外資金融機構意見建議。行長潘功勝於會上強調，會掌握好內部和外部、投資和消費的動態平衡，續實施支持性的貨幣政策。

官方大派「定心丸」，加上周四由官方開出的人民幣中間價大幅下調666點子至7.1659兌每美元，創近一年低位，可見人行表態順應市況，允許市場釋放人民幣匯價的下行壓力。

人行與11外資機構開會 不過，反映境內市場價格的在岸價昨早段低見7.187之後，再傳出國有銀行出手投放美元流動性，刺激人民幣在岸價由跌轉升，午市更以貼近中間價收市，下午4時30分收報7.1603，按日轉升46點子。離岸人民幣亦反彈，夜市曾大升逾500點子，高見7.1475，即每百港元兌91.96元（人民幣‧下同），結束日前人民幣單邊大跌的局面。

券商中金指，美元匯率短期或有上升空間。一旦美國向中國加徵關稅，人民幣將受壓，惟具體幅度未必「照搬2018年」。該行坦言，難以預測人民幣下調幅度。若大幅縮減中美貿易逆差是美國加徵關稅目的，當市場在匯率貶值做對沖，美國可能會再加徵關稅，導致匯率預期一直不穩，故難以判斷均衡位置，加上人民幣下行之後對跨境資本流動的影響，資本流動往往會造成匯率超調，偏離合理水平。

人行為進一步加強政策與市場的溝通互動，以研究金融業高水平對外開放有關工作為名，而舉行座談會，共有11家外資金融機構負責人與會及發言，包括滙豐銀行、渣打銀行、花旗銀行及摩根士丹利等。各外資金融機構認為，外資對中國市場的預期與信心明顯提升。潘功勝則指，人行將穩定推動金融服務業及金融市場制度型開放，拓展境內外金融市場互聯互通，促進貿易及投融資便利化。

商銀活期存息傳受限 公開市場方面，人行昨開展192億元的7天期逆回購操作，利率維持於1.5厘，單日淨回籠3,084億元。另外，市傳當局倡議商業銀行不得以顯著高於政策利率水平吸收同業活期存款，據報商業銀行應以7天期逆回購利率，作為定價基準合理釐定同業活期存款利率水平，令同業活期存款利率圍繞政策利率波動，目的是暢通利率傳導機制，增強金融服務實體經濟能力及可持續性，消息指該建議或於下月生效。