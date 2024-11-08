華出口勁彈須防美阻攔

上月增12.7%逾兩年最佳 外資行憂貿戰衝擊 儘管美國對華貿易威脅逼近，中國10月份以美元計價出口強勢彈升12.7%，創2022年7月後最大單月升幅，中國海關總署統計分析司司長呂大良表明，全年外貿質升量穩目標可望實現。不過，有外資投行警告，如果特朗普重掌白宮並對中國貨及電動車分別加徵60%及200%關稅，恐導致中國本地生產總值（GDP）跌約一至兩個百分點，但普遍相信內地政府不會坐以待斃，且未來數月出口商將持續搶先發貨。

10月進口跌2.3%遜預期 呂大良認為，在9月底內地的一籃子增量政策集中發力背景下，10月外貿增速加快。首10個月累計，內地貨物貿易進出口總值逾5.06萬億美元，按年增3.7%。其中，出口達2.92萬億美元，進口亦有2.14萬億美元，各升5.1%及1.7%。單計10月，出口按年增幅遠勝預期的5.2%，且連升7個月；進口卻跌2.3%，結束連續3個月升幅，差過市場預期。以人民幣計，10月出口按年增11.2%，進口減3.7%。

按月比較，10月內地出口總值轉升1.8%至3,090.6億美元，進口則轉跌3.9%至2,133.4億美元，全月貿易順差錄957.2億美元，為歷來單月第3高。當中，糧食出口金額比9月顯著急升，大增62.33%至1.75億美元，稀土急漲31.32%，手機升幅22.86%，反觀積體電路及汽車各跌約8%及7%。

出口大增有助彌補內需不足的情況，惟特朗普掌權將成為內地經濟前景重大變數。法國外貿銀行大中華區高級經濟學家徐建煒昨料，若內地貨及電動車被加徵60%及200%關稅，將導致中國GDP下跌約一個百分點。

基於特朗普最終不會對中國商品徵收60%關稅、加徵關稅對美國消費者的負面影響等考量，市場對內地經濟前景或仍持較樂觀的預期，但徐建煒認為，特朗普對關稅政策的態度堅持，甚至不排除有第二及第三輪的關稅限制。未來4年環球市場將充滿不確定性，可能會促使中方把發展重點轉向本土市場，同時透過對其他市場包括歐洲及東南亞的出口及投資，以抵銷特朗普再次入主白宮的負面影響。

中資出口商或提前發貨 外媒引述金融機構麥格理的預測，中美貿易戰若升級，或使內地明年出口減少8%，經濟增長率損失兩個百分點，中方可能需推行涉資3萬億元人民幣的刺激措施抵銷影響，另需3萬億元人民幣扭轉疲弱內需。

然而，據澳新銀行的基本情景預測，美國明年對中國貨的平均關稅僅從13%提高到22%，而非60%。內地可能將對美實施貿易報復、推行寬鬆政策和穩定貨幣等措施應對，同時中資出口商有機會提前發貨，以提振未來數月的內地出口數據。

華貿盈增 美國料出手 該行又指出，中國對美國在10月仍錄約335億美元的貿易順差，與2018年貿易戰開始至今年9月為止月均約280億美元比較，仍然相對平穩；反而中國對其他國家的貿易順差已明顯增加，由此前月均240億美元升至10月的620億美元，可能是全球供應鏈重組所致。故該行提醒，為針對中國的貿易盈餘，隨後美國或對這些國家出手。

內地10月外貿好壞參半