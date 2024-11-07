專家樓評：港負資產宗數有望高位回落

金管局最新公布今年第三季負資產個案錄得40,713宗，涉及金額2,075.1億元，對比第二季錄得的30,288宗及1,549.92億元，宗數及金額按季分別增加10,425宗或34.4%，以及525.18億元或33.9%，宗數創自2003年第四季錄得的67,575宗後近21年新高。

自今年2月政府宣布全面撤辣，3月及4月樓市曾出現輕微反彈，使第二季負資產數字有所回落。然而，撤辣效應後勁不繼，加上當時息口仍高企，以及發展商低價推盤使二手價格受壓，其後樓價升幅全數蒸發並且倒跌。

另外，自2019年10月推出放寬按揭保險成數的樓價上限，選用按揭保險的數字一直攀升，2021年更與樓價一同升至歷史新高。早幾年前選用較高按揭成數的買家比例急增，因此現時樓價由高位回落逾兩成半，這一批於樓價高企入市，並承做較高按揭成數的業主便有較大機會跌入負資產，亦使第三季負資產數字按季上升。

料樓價年底止跌回穩 負資產個案中，超過3個月未償還按揭貸款的拖欠比率為0.13%，仍屬低水平，絕大部分業主的供款能力仍穩健，銀行借貸風險可控。不過，有意置業之人士需要衡量自身供款能力，並且避免借太盡，謹記按時供款以及預留至少半年的後備資金。

美國及香港減息周期已經開展，料本港一個月銀行同業拆息（HIBOR）將進一步回落至3厘水平，而本港銀行亦有機會再次下調最優惠利率（P息），加上最新一份《施政報告》推出多項放寬按揭措施，為樓市帶來提振作用，並加快用家及投資者入市步伐，預期樓價有望於年底止跌回穩，負資產個案亦有機會高位回落。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦