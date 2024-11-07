大行觀點：A股整體盈利明年復甦可期

A股整體盈利在今年第三季度按年增長5%，相較第二季度下滑1%的表現有所改善。不過，整體盈利的反彈主要由金融板塊所推動，銀行板塊的盈利按年增長4%，而保險與券商受惠於資本市場觸底回升錄得233%的按年盈利增長。在剔除金融板塊後，非金融板塊的整體盈利在第三季度按年下滑9%，弱於第二季按年下滑7%的表現。

政策發力為企業利潤築底 從各類行業來看，六成行業在第三季出現盈利按年下滑，這從側面反映A股市場的整體盈利面臨壓力。農林牧漁、非銀金融、商貿零售、電子，以及通訊這5個行業錄得雙位數的盈利增長，而大部分中上游板塊的盈利受房地產下行周期的拖累而持續疲軟，包括食品飲料和家用電器在內的消費板塊，在第三季面臨盈利增速進一步放緩。

在宏觀面臨挑戰的背景下，滬深主板的盈利情況持續好於創業板和科創板。主板的盈利在第三季按年增長8%，而創業板和科創板分別在季內出現13%和39%的盈利按年下滑。

歷史上，A股市場上與工業相關公司的盈利增速，與統計局公布的工業企業利潤增速之間存在高度的正相關性。進入下半年後，工業企業利潤增速進入負增長區間，而這與非金融板塊盈利在第三季承壓相當一致。不過，9月底以來一系列寬鬆政策的逐步落地，已扭轉了股市參與者及實體經濟的預期。

高頻資料顯示，10月以來一線城市房地產成交量的增長開始蔓延至更多城市。當然，政策利好傳導至企業盈利需要3到6個月的時間，因此第三季或為今明兩年的盈利底部，A股市場盈利有望在明年上半年呈明顯復甦態勢，並逐季提升。

短期內由政策寬鬆所帶來的市場上升動力依然存在，但市場上行斜率或逐步放緩，雙向波動幅度會明顯加大，大量場外資金等待入場。若A股市場出現回調，錯過近期市場反彈的場外資金或將藉機加倉，從而限制了市場潛在的調整幅度。

市場回暖 增長股將跑贏 近期A股市場的融資餘額持續走高，反映出市場情緒的逐步回暖。因此，在投資風格上，短期內在流動性充裕的背景下，增長股將跑贏價值股，小型股將跑贏大型股。

具體而言，非銀金融、電子和半導體等高Beta板塊有望跑贏市場。對於需要股息的長期價值投資者，價值風格階段性的跑輸恰恰為那些被市場低估的高品質公司提供逢低布局良機。對於擔憂市場因海外情況變化而出現短期技術回調的投資者，配置部分低估值公司或能提高投資組合防禦力。

瑞銀證券中國股票策略分析師 孟磊