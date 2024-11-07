9月私宅落成量增四成

私人住宅落成量按月顯著回升。差餉物業估價署公布9月有1,299伙私宅落成，按月急升約41.3%，不過，新界區再次零供應，為今年第5度出現相同情況。

分區統計方面，9月私宅落成單位絕大部分來自九龍區，達1,295伙，按月顯著上升約43.9%。港島區只有4伙落成，該區8月為零供應。而今年首9個月，仍以新界區落成量佔最多，達5,610伙，惟較去年同期減少28伙，跌幅約7.1%。港島區及九龍區累錄409伙與4,902伙，分別按年大跌約50.4%及大升約51.9%。

3類單位租金回報12年高 今年截至9月，私宅累積錄得10,921個單位落成，較去年同期輕微增加約8.2%，現時暫只達全年目標約49%。以各類型面積單位落成量計，仍以實用面積約431方呎以下細戶落成量較多，今年截至9月累錄6,119伙，較去年同期上升約17%。按年跌幅最大類別為實用面積約753至1,075方呎中型單位，落成量共293伙，按年大跌約67.3%。

另外，實用面積介乎約431至1,721方呎的3類單位租金回報率，同時按月上升0.1個百分點，漲到2.6至3.2厘，均創逾12年最高。