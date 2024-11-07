二手慘況：珀麗灣10日4蝕 兩房3年貶130萬

二手樓價繼續尋底，大型私人屋苑連環失守。馬灣珀麗灣近10天內出現至少4宗蝕讓，昨單日連環出現兩宗，包括全海景兩房戶，降價至502.8萬元轉手，約3年帳面虧損約130萬元。

美聯凌光盛表示，上址為18座高層E室，實用面積約497方呎，獲外區客承接，呎價約10,117元，原業主2021年9月以633萬元購入，帳面貶值約20.6%。屋苑19座中層H室兩房戶，實用面積約490方呎，減價至480萬元沽，呎價約9,796元，逾7年帳蝕58萬元。

珀麗灣11月暫錄約11宗買賣。香港置業熊建明指，屋苑11座高層H室兩房戶，減價25萬元，剛以495萬元成交，呎價約9,218元。市場消息透露，項目5座一個低層「大兩房」戶，僅以480萬元沽出，呎價跌至約8,080元。

海怡半島三房8年蝕52萬 藍籌屋苑情況相若。中原胡志軒稱，鴨脷洲海怡半島11座中層E室，實用面積約633方呎，套三房設計，成交價773萬元，呎價約12,212元，原業主持貨約8年，帳面需蝕52萬元。

消息稱，鰂魚涌太古城翠榕閣中層套三房戶，市傳以1,260萬元售出，呎價約14,047元，約8年帳面跌價120萬元。屋苑本月錄約4宗買賣全屬三房戶。中原張光耀表示，包括海棠閣頂層連天台戶，放盤約兩星期，劈價330萬元，以1,970萬元獲承接。

上車盤樓價跌幅更大。利嘉閣李曉敏指，荃灣荃景花園11座高層G室兩房戶，以415萬元成交，呎價約10,921元，約6年帳面貶值近21%。

麗都花園移民盤高位冧40% 移民盤再錄低價成交。晉誠地產鄧錦雄稱，深井麗都花園5座低層G室套三房戶，實用面積約657方呎，單邊望全海景，叫價550萬元，減價至485萬元，獲投資者購入，低市價約100萬元，呎價約7,382元，原業主將移民離港。資料顯示，是次做價較2020年高位低約40%。