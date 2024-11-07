單幢新盤出擊

太子道西233號定位豪宅 101 KINGS ROAD擬下周開價 兩個市區單幢盤趁銷售空檔期出擊，相繼上載樓書。新鴻基地產( 00016 )及會德豐地產合作的何文田太子道西233號正式登場，以豪宅為定位，僅設75伙，四房戶型佔一半。宏安地產( 01243 )的北角炮台山101 KINGS ROAD，有望短期內開放示範單位，部署下周開價。

太子道西233號8伙短期招標 新地副董事總經理雷霆表示，太子道西233號坐落傳統豪宅區，以三房或以上戶型佔大多數，將率先招標發售4伙特色戶及4伙四房分層戶。近期豪宅銷情理想，該盤位置及質素均屬同區頂級，料可吸引買家入標。

新地代理副總經理唐錦江稱，最快下周開放現樓予公眾預約參觀，並先招標發售800方呎以上大單位。整體戶型分布，涵蓋兩房至四房間隔，實用面積375至1,748方呎，兩房及三房標準戶型各佔15伙，另設7伙連平台戶及4伙特色大單位。

樓書所見，項目樓高15層，入場四房戶實用面積966方呎起。面積最大為19樓頂層A室特色戶，實用面積1,748方呎，外連1,215方呎天台，附私人泳池。位於地庫兩層的停車場設38個住宅停車位。同系北角海璇II第2B-3期，昨連錄兩宗半億元成交，售出兩伙海景四房單位，共涉逾1.17億元。元朗站The YOHO Hub II單日沽約13伙。

港島區樓花項目積極軟銷。宏安地產執行董事程德韻指，101 KINGS ROAD計劃月內展開銷售，有望下周公布首張價單，將涉不少於51伙，涵蓋一房至三房戶，有機會同步招標。估計美國聯儲局稍後或減息，對樓市有利。

Blue Coast II單日套8000萬 該公司營業及市務總經理黃文浩指，項目單位開則着重實用性，確保每個單位都能享有充足的自然光，所有標準樓層的三房戶及部分兩房戶主人睡房，都配備轉角落地玻璃窗。

程德韻（右一）指，101 KINGS ROAD邀請著名建築師及室內設計師，作整體布局及規劃。左一為黃文浩。 太子道西233號平面圖 101 KINGS ROAD平面圖