簡訊一覽
●富智康集團(02038)披露，截至今年9月底止季度營業收入及其他經營收入22.58億美元，按年跌5.26%；錄得溢利543.2萬美元（約4,236.9萬港元），去年同期蝕2,036.5萬美元，按年虧轉盈。首9個月則蝕2,621.1萬美元，較去年同期蝕7,020萬美元有所收窄。
●貝萊德於11月1日在場內減持吉利汽車(00175)933.1萬股，每股均價14.0917元，持股量由5.09%降至4.99%。
●恒安國際(01044)獲Lazard Asset Management於10月31日在場內增持142.88萬股，每股均價23元，持股量由4.93%增至5.05%。
●銀聯國際宣布，境外發行的銀聯卡已全面支持綁定支付寶；同時在中國工商銀行(01398)支持下，微信支付已開通支持該服務。即日起，外籍來華人員下載支付寶應用程式（App）或微信App，綁定境外本地發行的銀聯卡，可像境內用戶一樣享受掃碼支付帶來的便利體驗。
●日本龍頭流動支付商PayPay宣布擴大與螞蟻國際跨境流動支付解決方案Alipay+合作，令AlipayHK在日本的覆蓋大幅增加至逾300萬間。
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