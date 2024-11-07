比亞迪冀自研高階智駕功能引入平價車型
正當特斯拉（Tesla）的投資者被特朗普勝選「沖昏頭腦」之際，其中國勁敵比亞迪股份(01211)誓言加速智能駕駛技術之自主研發，為此在全集團內徵調員工去強化自研智駕部門，目標是明年將高階智駕功能應用引入10萬元人民幣級別的「入門級」車型，以技術打好「中外車戰」。
內地增長迅猛的新能源車市場亦非高枕無憂。瑞銀引述業內消息發表報告，指一些車行由於無法保證在明年1月初補貼終止之前交車，已拒絕接單。
瑞銀估來年華電動車需求弱
工信部副部長熊繼軍表示，鼓勵優質企業兼併重組，並將聯同相關部門打擊不正當的競爭行為，持續健全新能源車功能安全、網絡安全及數據安全等體系標準。同時，工信部將編製新能源車換電模式的指導意見，研究加快推動商用車電動化的政策，促進新能源汽車全面市場化拓展。
比亞迪電動車被潑冷水，但旗下比亞迪電子(00285)卻獲中金和花旗同時唱好，目標價分別為38.2元及45元。
中金上調比亞迪電子的目標價，理由包括汽車電子業務有望隨母公司的汽車銷量保持高增長，隨着熱管理及空氣懸架等產品加速上車，可提升盈利能力，日後智駕普及則有助域控產品的開拓。此外，公司涉足數據中心領域，看好其深化與英偉達（Nvidia）的合作。
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