比亞迪冀自研高階智駕功能引入平價車型

內地增長迅猛的新能源車市場亦非高枕無憂。瑞銀引述業內消息發表報告，指一些車行由於無法保證在明年1月初補貼終止之前交車，已拒絕接單。

工信部副部長熊繼軍表示，鼓勵優質企業兼併重組，並將聯同相關部門打擊不正當的競爭行為，持續健全新能源車功能安全、網絡安全及數據安全等體系標準。同時，工信部將編製新能源車換電模式的指導意見，研究加快推動商用車電動化的政策，促進新能源汽車全面市場化拓展。

中金上調比亞迪電子的目標價，理由包括汽車電子業務有望隨母公司的汽車銷量保持高增長，隨着熱管理及空氣懸架等產品加速上車，可提升盈利能力，日後智駕普及則有助域控產品的開拓。此外，公司涉足數據中心領域，看好其深化與英偉達（Nvidia）的合作。