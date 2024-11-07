泰國通脹僅0.83% 央行減息壓力增

泰國商務部公布，當地10月消費物價指數（CPI）按年升0.83%，低於市場預期的0.94%升幅，並連續5個月低於泰國央行介乎1至3%的目標區間；前值為升0.61%。數據顯示，泰國央行將面臨更大的減息壓力。10月該國撇除食品及能源價格變幅的核心CPI按年升0.77%，亦略低於市場預期升0.8%。

泰國央行上月意外減息，惟總理佩通坦政府續尋求央行進一步減息以提振經濟。泰國財政部與央行的角力持續，原定本周進行的下任央行行長遴選小組會議押後一周至下周，因遴選小組會議對政府提名人、前財長Kittiratt Na-Ranong有很大保留，要求政府重新考慮提名人選。

印度10月綜合PMI勝預期 同處亞洲的印度，經季調後10月滙豐服務業採購經理指數（PMI）終值向上修訂，由前值所創10個月低位57.7回升至58.5，高於市場預期確認初值升至57.9；產出及新業務擴張加快，國內及海外客戶需求健康。企業以逾兩年最大幅度增加招聘；投入成本通脹加快至3個月高。企業將成本增加轉嫁至客戶，再度上調收費；且企業信心仍強勁，但按月輕微放緩。印度10月綜合PMI終值向上修訂，由前值所創的10個月低位58.3回升至59.1，高於市場預期的修訂值58.6。

此外，台灣公布10月CPI按月升0.25%，經調整季節變動因素後升0.11%；按年升1.69%，低於市場預期的升1.82%；前值為升1.82%。撇除能源及蔬果，當地10月核心CPI按年升1.64%，與市場預期升1.65%相若；前值修訂至升1.78%。另當地10月生產物價指數（PPI）按月跌0.09%，按年亦跌0.69%。