豐田上財季少賺55% 下調全年銷量預測

全球汽車產業正在經歷百年未見之大變局，對一眾傳統車企而言衝擊巨大。其中，歷史悠久的日本車企「一哥」豐田（Toyota）業績又再失速，截至9月底止的第二財季，純利按年挫55.1%至5,737億日圓（約289億港元）；經營溢利跌19.64%至1.15萬億日圓（約583億港元），是兩年來首次錄得季度下跌。豐田股價昨收升1.72%，報2,684日圓。

整體利潤率降至10.6% 要留意，上季豐田來自全球各地的經營溢利普遍出現倒退，其中又以北美業務跌幅最大，按年勁跌88.58%至273億日圓；最賺錢的「大本營」日本的經營溢利也跌27.66%，至6,392億日圓。細看兩地的營業利潤率更大幅下降4.7個百分點和4.4個百分點，至0.6%和12%。至於上季豐田整體營業利潤率為10.6%，按年跌一個百分點。

集團又提及，上半財年內地收入下降，主要是內地車廠大打價格戰，行銷費用大增所致。期內豐田銷量從去年同期的241.8萬輛，下滑至230.4萬輛。

本田經營溢利7季首跌 豐田預計全年全球汽車銷量為1,085萬輛，低於去年的1,095萬輛，惟維持全年經營溢利4.3萬億日圓的預測，主因美國及其他主要市場對其混合動力車的需求強勁。他們又承諾會在下半財年減少激勵措施、提高產量，同時審查認證和品質問題。

此外，日本車企「二哥」本田（Honda）同日公布截至9月底止第二財季業績，經營溢利按年減少14.63%，至2,579億日圓，為7個季度以來首次下跌，差過市場預期，主因美國及日本相對強勁的銷售仍未能抵銷東南亞及中國市場的下滑；純利錄1,000.2億日圓，遠比外界估計的2,973.1億日圓為低。

本田稱，受累中國新能源車市場快速增長及持續出現價格戰，上季在華乘用車銷量下跌43%，而包括中國市場在內的亞洲市場經營溢利跌7.96%，至1,028億日圓。

雖然本田宣布計劃回購最多1,000億日圓的股票，佔已發行股票的1.5%，惟股價昨仍收跌6.46%，報1,418日圓。另公司預計今個財年銷售額達21萬億日圓，全年經營溢利在1.42萬億日圓左右。