英偉達市值再冠全球

英偉達股價周三早段曾再漲3.37%，見144.63美元創新高，以此計算今年以來累飆191.75%，Apple則反覆，曾升0.98%，見225.64美元，跑輸英偉達174.56個百分點。業界指，英偉達今年愈升愈有，反映市場相信AI熱潮尚未完結，況且大型科企豪擲千金開發AI，英偉達無論如何都是最大受惠者。

Apple也不停在AI下工夫，但著名科技股分析師芒斯特關注Apple Intelligence究竟可以如何生財，而不僅僅是提高iPhone的銷量。

美超微績差 曾瀉26% 芒斯特此言的背景是Apple在其9月底止財年的年報「加料」──「業務風險」一節打頭陣的依舊是「要維持競爭力及刺激消息者需求，公司必須做到產品與服務的頻繁推出和迭代」，下文基本上從上一份年報搬字過紙，不料中間插了一句︰「新產品、服務和技術可能取代現有的，或產生較低的收入和毛利，顯著不利業務、業績和財務狀況」，頓時引發關注。芒斯特坦言「我們到了一個充滿不確定性的地方」。

不過，Apple的處境總比美超微電腦（Super Micro）好得多。美超微創始人梁見後不時與英偉達創始人黃仁勳舉行發布會，一起秀閩南話，股價爆升幅度本來比英偉達有過之無不及，不料今年下半年「行路打倒褪」，更被指造假數，上周演變成核數師安永劈炮，而周二收市後公布的業績又遠遜預期，股價周三早段曾瀉26.31%，以盤中低位計算今年累瀉逾28%。

該公司尚未披露9月底止首財季的完整帳目，初步估計收入僅59億至60億美元，未能達到8月給的指引「60億至70億美元」。即使上季經調整每股盈利處於指引範圍內，本財季收入指引僅55億至61億美元（以中間值計按年升58.24%），經調整每股盈利料為56至65美元。董事會成立的獨立委員會稱，已就安永提出的關注調整完畢，迄今無證據顯示董事和管理層涉欺詐或失當。

交銀唱好 中芯睇32元 其財務總監稱，「我們有多個巧奪天工的項目進行中，已向英偉達溝通，其已確認對我們的供應沒改變，雙方關係牢固，不預期有變。」梁見後表示，「產能已準備就緒，但新晶片（英偉達Blackwell架構的新GPU）不足夠。」

另邊廂，中芯雖然無法參與英偉達的訂單，但中美角力下晶片國產化仍是大勢所趨。交銀國際重新跟進中芯即予32港元的目標價和「買入」評級，指其資本開支持續轉化為有效產能，捕捉到晶片國產化和消費電子回暖的機遇，即使晶圓單價明年後始能企穩回升，但毛利率有望今年觸底。中芯昨日在港收報26.9元，跌2.18%。

兩大科技巨擘今年股價變幅