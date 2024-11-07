港府首步構建黃金倉儲設施

港府財金官員表示，構建國際黃金交易中心是鞏固提升香港國際金融中心地位的新切入點，而作為第一步，政府將推動構建國際級黃金倉儲設施，另今年內將成立工作小組，就優化市場交易和監管機制擬定方案。

冀吸中東及東南亞用家 財經事務及庫務局官員回應議員提問時表示，隨着地緣政治環境日趨複雜，多個地區局勢持續不明朗，可以預期全球對黃金的需求仍相當龐大，不少投資者都希望實體黃金能儲存於不同地區，這正為香港發展黃金金融交易提供了機遇。

作為第一步，政府將推動構建國際級黃金倉儲設施，吸引更多不同經濟體包括中東及東南亞地區的投資者和用家在香港儲存黃金。香港機場管理局正制訂擴建機場貴金屬儲存庫的計劃。擴建工作將會分階段進行，首階段會將設施的容量由現時的150公噸增加至200公噸，然後分階段增加至最高1,000公噸，並且預留空間作進一步發展。

他又指，在增加倉儲的基礎上，期望可擴展保險、檢測認證、物流等相關配套金融業務；同步擴充抵押、借用、對沖等相關衍生交易，逐步搭建完整的生態圈。由此推動全方位、多幣種的交易、清算、交割和監管體系，包括以離岸人民幣進行交易，形成完整的黃金交易中心和相關產業鏈，並在適當時機與內地各個相關單位包括金融監管機構，探索與內地金融市場互聯互通。此外，對於黃金金融交易的發展，也將有利於進一步鞏固黃金貿易及相關零售業務。

該局將在今年內成立工作小組，探討議題包括黃金供求、產品發展、標準應用、清算機制、物流倉儲、檢測認證、人才培育、國內外推廣、跨境合作等，現正擬定工作小組的成員組合。