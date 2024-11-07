內房商以樓抵債恐誇大價值

自中央定調內地樓市要止跌回穩，各地10月樓市銷情漸入佳境。不過，國際信貸評級機構標普擔心，欠債房企一時資金緊縮，向供應商提出以房抵債的後果不容忽視。雖然此舉可以暫緩房企對大額資金需求的壓力，但可能導致部分房地產資產價值被誇大，甚至乎房企有機會為財務報表「化妝」。

標普：盈利僅表面改善 標普指，這種以房抵債現象正在加劇，估計目前相關交易佔其授評私營房企銷售額的5至15%，遠高於內房「爆煲」前的水平。

該機構全球評級信用分析師廖美珊指，假設房企可以說服他們的承包商和供應商接受住宅物業作為支付，相信物業價格會有些誇大。這可能會改善相關房企建設住房的資本支出，連帶利潤指標亦隨之修飾。但關鍵問題是，整個以房抵債的交易過程並不涉及現金，故表面的利潤改善，未能反映內地樓市實況。

然而，投行高盛仍看好樓價走勢。該行估計，內地樓價將於明年後期回穩，2027年有望升2%，但前提是內地政府要拿8萬億元人民幣出來救樓市。

滙豐研究亦發表研究報告指，財困房企在第一輪債務重組後，繼續面臨流動資金緊絀的問題，普遍是由於合約銷售金額下降，預期房企未來幾輪債務重組成功與否的關鍵，在於能否有效降低現有債務負擔。

廣州銀行擬調整房貸息 值得留意，在10月貸款市場報價利率（LPR）下調後，曾傳出廣州商業貸款利率逼近公積金貸款利率，當時廣州銀行也陸續收到房貸商貸利率不得低於公積金利率的通知，昨有內媒指，廣州主要商業銀行將於周四統一調整房貸利率。調整後，新發放的首套房貸利率不低於3厘。

業內人士解釋，房貸利率低於3厘，既容易使銀行陷入非理性競爭，對內銀經營也是不可持續的。