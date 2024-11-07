順豐傳最快下周預路演 集資額縮

第四季再有大型新股準備來港上市，消息指，深圳上市的快遞龍頭順豐控股，計劃最快下周展開上市前預路演，並擬本月實現掛牌，惟集資額較早前傳聞的規模減少25至50%，至介乎10億至15億美元（約78億至117億港元）。以集資額計，順豐可能成為今年港股第二大新股。

順豐早在今年5月底通過內地境外上市備案。根據其初步招股書，該公司今年上半年營業收入1,344億元（人民幣‧下同），按年升8.1%；盈利48.1億元，升15.1%；毛利率13.9%，升0.4個百分點。

一個月拆息降至4.02厘 是次該企在港上市的聯席保薦人為高盛、華泰國際及摩根大通。早前公司披露，今年第三季收入達724億元，按年多12.1%；盈利28.1億元，按年多34.6%；淨利潤率為3.88%，較上年同期升0.65個百分點。

資金成本方面，昨日與樓按相關的港元一個月銀行同業拆息（Hibor）降至4.02631厘；隔夜息報3.74345厘，一星期報3.94982厘，3個月報4.227厘。