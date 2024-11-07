保誠首9月新業務利潤升10%
保誠(02378)公布今年首9個月，按實質匯率計之新業務利潤按年增加10%至23.47億美元，按固定匯率計升11%；新業務總計利潤率升兩個百分點至51%。倘不計及經濟影響，首3季度新業務利潤按年上升7%，按固定匯率計升9%；而新業務總計利潤率持平於49%。該股昨日收市報65.5元，跌0.23%，成交972.7萬元。
今年首9個月，保誠之年度保費等值銷售額以實質匯率計按年增長5%至46.38億美元，按固定匯率計升7%；單計第三季度年度保費等值銷售額按年增長10%，按固定匯率計亦升10%，第三季度所有分部均錄得增長。
按固定匯率基準計算，香港於首9個月的新業務利潤增長8%，這有賴於今年早前採取定價行動令新業務利潤率有所改善，以及持續專注於所售產品質素。截至9月底止3個月的年度保費等值銷售總額較去年同期增長12%，首9個月銷售額相比去年表現優於市場的情況下僅下降1%。整體代理年度保費等值銷售額於首9個月有所減少，但隨着9月勢頭向好，截至9月底止3個月的代理年度保費等值銷售額按年增長8%；第三季度銀行保險渠道年度保費等值銷售額較去年同期增長33%。
多渠道分銷模式推動
保誠執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）表示，於第三季度，新業務延續過往的動能，符合預期。新業務利潤在多渠道分銷模式推動下全面提高，其中大中華區、東盟及非洲按地區總額基準錄得增長。
該企又表示，鑑於首9個月的業務表現，集團相信有望實現預期的2024年新業務利潤增長9至13%（假設經濟數據與2023年全年度報告所採用的經濟數據一致，以及按固定匯率基準計算），從而達致2027年新業務利潤目標。
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