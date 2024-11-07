27%美國人沉迷「末日消費」

美國近年掀起一股瘋狂消費文化，在不顧慮自身經濟承受能力的情況下先買為敬，即所謂的「末日消費」（Doom Spending）。根據信用評分機構Intuit Credit Karma，有大約27%的美國人正處於如此的「末日消費」狀態，縱然他們擔心經濟環境、政治變化，照樣瘋狂消費，這種情況在年輕一代中更為普遍。

憂生活成本通脹政局 與近年中國興起的低欲望、不消費的「躺平生活」剛好相反，美國的「末日消費」完全是另一極端，鼓勵人們花光所有錢，不要理會未來的任何打算。不過，從本質上而言，兩種態度都是反映出民眾對未來失去信心，並且以極端的消費習慣及生活態度去反抗，只不過「躺平生活」是消極應對、無欲無求；而「末日消費」則是自暴自棄、盡情放縱。

報告指出，「末日消費者」最擔心的問題，包括生活成本（55%）、通脹（43%）和總統選舉結果（28%），這亦意味着這些人完全意識到潛在的經濟危機，只不過用瘋狂購物去淡化焦慮、麻痹自己。有39%的千禧世代表示他們有「末日消費」的習慣，顯著多於平均27%的水平。

另外，在所有受訪者當中，有超過36%表示，由於全世界和經濟環境的變化，導致他們無法合理地節省開支。Credit Karma的消費者金融顧問Courtney Alev表示，「末日消費」現象的背後是「人們正尋求一種能夠掌控的感覺，尤其是在感覺很多事情都無法控制的時期」。

她又表示，許多年輕人信用卡債務正在累積，隨着負債愈來愈多，未來想儲錢就變得更加困難。長此下去，只能夠繼續花光所有收入，很難走出這種惡性循環。