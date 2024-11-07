比特幣衝上75494美元破頂

投資者憧憬特朗普上台後會推行更多對加密貨幣友好的政策，「一哥」比特幣（Bitcoin）昨日一度升至每枚75,494.06美元，刷新歷史新高。各類二、三線加密貨幣亦同樣大漲，包括富豪馬斯克做「代言人」的狗狗幣（Dogecoin），以及柴犬幣（Shiba Inu），升幅達數十個百分點。個別「妖幣」甚至翻倍，反映幣圈市再次陷入狂熱之中。

HashKey Group首席分析師Jeffrey Ding分析指，市場對特朗普當選的解讀，正在轉化為對比特幣的積極投資情緒，亦預示着比特幣可能進入快速上漲的「快車道」。

他預計，直至特朗普入駐白宮的時間之前，幣市將持續消化這一利好消息。特朗普在競選期間曾聲稱會推動一系列支持加密貨幣的政策，包括將比特幣納入國家儲備、撤換對加密幣持懷疑態度的美國證交會（SEC）主席亨斯勒等，都被視為對市場的重大利好。

Bybit機構業務主管兼衍生品業務主管Shunyet Jan表示，特朗普執政後或推動加密幣相關監管變得更為清晰；亦有可能帶來監管人員的變動，讓更多看好加密貨幣市場未來發展潛力的人士加入。

相比起加密貨幣的強勢，黃金表現相對遜色。現貨金價昨日曾跌3.15%至每安士2,657.36美元，主因在於美元走強，以及市場對聯儲局減息預期降溫。同時，風險資產普遍上漲，令市場避險情緒降溫，推低了黃金價格。