北水買港股歷來第四多

隨着高喊「美國優先」的特朗普重返白宮，市場隨即憂慮這位狂人將一如所言向中國進口貨品加徵60%關稅，觸發港股周三應聲下挫，「北水」立刻南下「護盤」，港股通錄淨買入214.86億元，為史上第四多。摩根大通發表報告認為，相比美國大選，全國人大會議本周後期會否公布財政措施細則更為重要，亦是影響中資金融股走勢的重要動力。

摩通對中港客戶進行抽樣調查，提及投資者普遍認為中央的刺激措施重點是降低風險，而非推動增長。保守地看，投資者期望中央的救市規模為6萬億元（人民幣‧下同），主要是針對地方政府融資平台債務互換情況，和提供一萬億元的銀行資本重組，然後就沒有其他。至於樂觀地看，規模為6萬億元的債務互換加上4萬億元的專項資金，從而支援房地產市場止跌回穩。

基金研究公司晨星提及，特朗普上場後或擴大對美國投資中國實體的限制，可能進一步損害對中國股票的需求，限制股價上漲，因美國投資者可能面臨拋售壓力。但仍建議投資者關注側重國內業務的公司，如對出口和製造業依賴程度較低的行業，以及具較低的長期地緣政治風險的板塊，包括餐飲和屬非周期性消費行業。

A股跌 成交一個月高 特朗普勝選不利中國資產畢竟是市場共識，滬深兩市昨高開低收。滬綜指3,400點得復失，收報3,383點，跌0.09%；深成指及創業板指數各跌0.35%及1.05%；兩市總成交合計逾2.56萬億元，為近一個月最多。一眾板塊又以內銀及內險較弱，建設銀行跌1.35%，中國人壽跌2.08%。另上交所官網統計顯示，內地今年首10月新開戶數目有2,031萬戶，其中10月新開戶佔685萬戶。