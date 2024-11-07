日台印度股漲 Yen兌港元弱見5.03

特朗普當選美國總統刺激美元急升，反觀作為美國位於亞洲主要盟友的日本，其貨幣由高位暴跌2%，日圓兌每美元曾跌穿154關口，低見154.38，其後在該關口徘徊，每百日圓兌港元低見5.037。野村首席宏觀策略師松澤中認為，如果共和黨橫掃美國國會成為現實，10年期美債孳息率將升至4.5厘以上，日圓兌每美元將失守155。

日本央行昨日公布的9月會議紀錄，雖然提到如果國內經濟與物價預期均達成目標，央行將進一步加息，但似乎未能說服市場美日息差會收窄。另有專家表示，日本自民黨當前大敗，如果黨內勢力或在野黨逼宮，石破茂隨時被趕下台，政治不確定性提高也會對日圓造成貶值壓力。

日本科技防務板塊揚 日圓貶值，對以出口導向的日本各大企業有利，日股昨日做好。日經平均指數大漲2.61%或1,005點，收報39,480點，一舉收復失去4天的39,000點關口。科技股上揚，晶片測試設備製造商Advantest漲逾8%，成指數最大推動力；軟銀集團亦漲5.13%。

防務股也發力，重工製造商IHI股價飆19.22%，三菱重工和川崎重工分別上漲9.85%和7.34%。Monex首席策略師廣木隆表示：「這是一種典型的特朗普交易」，因為特朗普可能要求日本在自衞方面減少對美國的依賴。

雖然特朗普過往曾揚言，「台灣應付美國保護費」、「台灣偷了美國的晶片生意」，但台灣加權指數昨日仍升110點或0.48%，至23,217點，其中台積電股價升0.95%至1,060元新台幣收市。台媒統計，兩次美國總統大選後的兩至4個月，台股及電子股皆上漲，暫時未知會否歷史重演。

墨西哥披索前景堪憂 印度孟買30指數拉升901點或1.13%，收報80,378點；印度盧比兌每美元昨日曾挫0.3%。惠譽旗下的BMI表示，特朗普獲勝可能會引發新興市場貨幣的大規模拋售，墨西哥披索可能受到的衝擊最為嚴重。因回顧2016年特朗普意外獲勝後，61種交易最廣泛的貨幣中有57種兌美元貶值，墨西哥披索隨即貶值11%，創下當時新低。