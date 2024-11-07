人幣3個月低 每百港元兌92.68

隨着美國總統大選開票，美元轉強，一眾非美貨幣捱貶！中國的離岸人民幣周三跌勢擴大，曾重挫逾1.5%或逾1,000點子，以百分比計，創2019年8月5日後最大跌幅，低見7.2096兌每美元，為3個月低位，失守7.2算大關，而每百港元兌約92.68元（人民幣‧下同）。

傳國有大行沽美元穩匯 不過，市傳國有大型銀行早段已入市沽美元，以穩定人民幣匯價，且分析指，中國人民銀行的多重穩匯措施可能已準備就緒。

在岸人民幣昨日午後跌幅也同步擴大，夜市跌逾1%或700點子，曾跌至7.1793，跌穿7.17關，創8月8日後的即市低位。之前午市跌幅一度收窄，在岸價下午4時30分收報7.1649，按日跌554點子。值得留意，同日反映官方指導價的人民幣中間價報7.0993，連升兩日至逾兩周高位，可見當局對人民幣貶壓早有準備。

有業界人士預期，由偏向加徵對華關稅的特朗普當選，人民幣匯率或不得不轉弱來對沖關稅影響。同時，內地監管層可能採取逆周期調節措施，來防止匯市出現「羊群效應」。人行行長潘功勝日前提交金融工作情況報告時表示，將加大貨幣政策逆周期調節力度。

瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰在報告亦指，與「貿易戰1.0」時期相比，目前人民幣貶值的風險仍可控。惟當前形勢下，他預計人行不太會通過讓人民幣貶值，來抵銷關稅影響，相反，人行可能已準備出手維穩，因這對中國經濟增長前景和金融市場信心至關重要。內地決策層應已計劃好加大財政刺激和貨幣寬鬆力度，以應對外部衝擊，包括特朗普獲勝，本周內地政府的重量級會議可能批准更大規模的地方債務置換計劃。

滙豐料財政刺激有驚喜 滙豐環球研究亦發表報告指，萬眾期待的財政刺激計劃如市場推測，規模介乎6萬億至10萬億元，預計具體數字和詳細內容可能在明日公布，並料刺激計劃最終可能帶來驚喜，或達市場預期的上限，甚至超出預期。

該行預計，內地將推逾兩萬億元的額外財政措施。當中，將有一萬億元用於刺激消費和投資，有助直接刺激經濟；另發行一萬億元特別國債，以補充國有商業銀行的核心一級資本。美國會否調高關稅，仍存不明確的地方，包括一次過增加或分階段增加，雖然不排除中美雙方可能談判以降低關稅門檻或調整貿易政策，但高關稅率不只對中國或構成負面影響，還可能影響全球。