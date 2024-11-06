二手成交：匯璽II一房660萬易手 5載蝕29%

樓價未見起色，二手市場成交仍以蝕本貨為主，其中西南九龍匯璽II有一房單位剛以660萬元成交，原業主持貨逾5年，帳面蝕約29%。

美聯錢永就表示，上述單位為3B座中層F室，實用面積約350方呎，由資深投資者購入，呎價約18,857元，原業主於2019年6月以930.2萬元購入，帳面虧蝕約270.2萬元。

新翠花園8年虧損87萬 港島樓做價無力回升。美聯黃志佳指，柴灣港鐵站上蓋的新翠花園4座極高層D室三房戶，實用面積約508方呎，叫價約600萬元，議價後以約558萬元成交，呎價約10,984元，原業主持貨約8年帳蝕約87萬元，貶值約13.5%。

市場消息透露，鰂魚涌南豐新邨4座高層兩房戶，成交價480萬元，呎價約12,276元，約8年帳面仍蝕65萬元。西半山半山捌號中層單位，原業主於2020年一手購入，市傳剛以480萬元轉售，呎價約23,762元，約4年帳面跌價約30%。

新界區湧現蝕讓及低價成交。中原陳麗嫦稱，荃灣柏傲灣1B座高層D室兩房收租盤，自去年放售，今年7月租約完結，累減120萬元，以820萬元成交，呎價約16,803元，約4年帳蝕120萬元。利嘉閣陳志傑表示，青衣青怡花園1座中層H室套三房戶以523.8萬元沽，呎價僅約9,576元，同屬項目三房戶今年新低。

大埔銀主貨210萬拍出 此外，環亞物業拍賣昨拍出大埔宏基大廈高層C室銀主盤，實用面積約330方呎，3組客競投，搶高約13.5%，以210萬元拍出，呎價約6,364元，低估價約27.6%。同場拍出屯門居屋兆麟苑I座低層銀主物業，已補價自由市場價350萬元，高開價約17.4%，呎價約6,318元。