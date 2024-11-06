佳兆業傳5億放中環中心全層
商廈買賣交投轉旺，核心區商廈業主趁機放售物業套現。消息指，佳兆業集團(01638)計劃出售持有的中環中心30樓全層，意向價約5億元。
據了解，上述單位面積約24,980方呎，於2019年透過公司轉讓形式購入，並由該集團自用，以現時市傳放售價計算，呎價約兩萬元。
該大廈近期的成交包括有資深投資者「磁帶大王」陳秉志售出的66樓全層樓面，面積約26,967方呎，由星展銀行以7億元購入，呎價約25,958元。
灣仔會展44樓持33年交吉出售
另一方面，仲量聯行及高力國際聯合代理，放售灣仔會展廣場辦公大樓44樓全層，該物業33年來首度放售。該寫字樓單位總建築面積約16,225方呎，以交吉形式出售，可分拆為數個寫字樓單位，適合作全層租用或需要小型辦公空間的企業，物業擁有維多利亞港海景，可作企業總部選址。
上月該項目33樓07至09室，面積約9,000方呎，以約1.35億元易手，呎價約1.5萬元。市場人士估計，上述放售全層寫字樓每方呎市值約兩萬元，涉額逾3.2億元。
另外，美聯商業陳家輝表示，獲委託代理出租中環花園道3號冠君大廈中層單位，建築面積約2,236方呎，意向月租約20.6萬元，呎租約92元。
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