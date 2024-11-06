豪宅市況：意花園銀主盤售2080萬 貶逾半

資料顯示，項目洛蔓大道雙號屋，實用面積約1,938方呎，連花園、天台及車庫，於上月底易手，成交呎價約10,733元。該座洋房曾為示範屋，2017年一手購入價約4,530萬元，現跌價約2,450萬元，幅度約54.1%。值得一提，物業曾於2022年經由拍賣會以約3,130萬元成交，惟最終交易未有完成，反映是次做價較兩年前亦低出約1,050萬元。