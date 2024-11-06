豪宅市況：意花園銀主盤售2080萬 貶逾半
銀主出貨取態趨向積極，元朗牛潭尾半新盤洋房項目意花園銀主盤，新近以2,080萬元售出，約7年大幅貶值超過一半。
資料顯示，項目洛蔓大道雙號屋，實用面積約1,938方呎，連花園、天台及車庫，於上月底易手，成交呎價約10,733元。該座洋房曾為示範屋，2017年一手購入價約4,530萬元，現跌價約2,450萬元，幅度約54.1%。值得一提，物業曾於2022年經由拍賣會以約3,130萬元成交，惟最終交易未有完成，反映是次做價較兩年前亦低出約1,050萬元。
涵碧別墅賣800萬 蝕62%
至於雅居樂集團(03383)或有關人士近年收購的九龍塘涵碧別墅，過去數月持續蝕讓出售，最新再沽項目高層4B室，實用面積約872方呎，連車位售約800萬元，呎價僅約9,174元。單位2018年購入價約2,136.4萬元，現虧損約1,336.4萬元或約62.6%。
區內畢架山一號亦錄得蝕讓個案，消息指，屋苑15座中層B室以約3,680萬元連車位售出，呎價約25,362元，約10年貶值約520萬元。
金巴倫道物業意向價3.88億
此外，第一太平戴維斯代理招標出售同區金巴倫道21至23號豪宅物業，買家可以相連或獨立地段購買，可建總樓面約12,129方呎，意向價約3.88億元，截標日期為下月11日。該項目現由本地家族基金持有。
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