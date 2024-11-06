新盤大額交投增45%
逾半億買賣3周55宗 天璽‧天最多
自《施政報告》放寬投資移民計劃將投資選項，擴展至樓價5,000萬元或以上的住宅後，一手大額交投急增。據統計，新盤市場在過去3周共錄至少55宗逾半億元買賣成交，總成交金額超過53億元，交易宗數對比措施公布前3周多出約45%。
受惠利好消息帶動，上月整體一手成交量錄近3,000宗，豪宅表現尤其突出，半億元大刁湧現。期內吸金力最強的樓盤，為新鴻基地產(00016)的啟德天璽‧天第1期，錄得約9宗樓價逾5,000萬元的一手交易，成交價介乎6,893.6萬至8,305.2萬元，全屬第3座（Peak Tower）的高層單位。
海璇II沽兩伙涉1.6億
同系臨海豪宅盤承接力亦強勁，已屆現樓的北角海璇II，由8月底起推售，昨日再招標售出兩伙海景大單位，共涉逾1.62億元。包括第3座22樓A室頂層特色戶，為實用面積2,127方呎四房戶，附1,034方呎天台及雙車位，以1.2億元賣出，呎價約56,417元，買家選用720日（提前入住）付款計劃。
信和置業(00083)等的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，連續兩日錄大手買賣。昨獲同一組買家斥資逾1.8億元購入兩伙相連單位，為2座22樓A及B室，總實用面積3,740方呎，連雙車位成交價逾1.8億元，呎價約48,198元，買家為本地家族客。信置執行董事田兆源稱，市場繼續追捧超級豪宅，預期旺勢會持續。華懋集團旗下薄扶林碧麗軒，昨以6,250萬元售複式單位15號，實用面積1,902方呎，呎價約32,860元。
此外，會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，落實周日以價單形式發售158個單位，一房單位折實價453萬元起。該公司副主席兼常務董事黃光耀指，新一輪銷售將重點推售價單6號中的78伙，涵蓋一房及21伙兩房單位，折實呎價14,028元起。
101 KINGS ROAD上樓書
宏安地產(01243)的北角炮台山英皇道101 KINGS ROAD，昨晚上載樓書至一手住宅銷售網，項目採單幢設計，提供251伙。該公司執行董事程德韻表示，單位涵蓋一房至四房，實用面積204至1,291方呎，主打兩房標準戶佔約53%。公司營業及市務總經理黃文浩指，住客會所佔地約6,000方呎。
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