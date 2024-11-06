新盤大額交投增45%

逾半億買賣3周55宗 天璽‧天最多 自《施政報告》放寬投資移民計劃將投資選項，擴展至樓價5,000萬元或以上的住宅後，一手大額交投急增。據統計，新盤市場在過去3周共錄至少55宗逾半億元買賣成交，總成交金額超過53億元，交易宗數對比措施公布前3周多出約45%。

海璇II沽兩伙涉1.6億 同系臨海豪宅盤承接力亦強勁，已屆現樓的北角海璇II，由8月底起推售，昨日再招標售出兩伙海景大單位，共涉逾1.62億元。包括第3座22樓A室頂層特色戶，為實用面積2,127方呎四房戶，附1,034方呎天台及雙車位，以1.2億元賣出，呎價約56,417元，買家選用720日（提前入住）付款計劃。

此外，會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，落實周日以價單形式發售158個單位，一房單位折實價453萬元起。該公司副主席兼常務董事黃光耀指，新一輪銷售將重點推售價單6號中的78伙，涵蓋一房及21伙兩房單位，折實呎價14,028元起。

101 KINGS ROAD上樓書 宏安地產( 01243 )的北角炮台山英皇道101 KINGS ROAD，昨晚上載樓書至一手住宅銷售網，項目採單幢設計，提供251伙。該公司執行董事程德韻表示，單位涵蓋一房至四房，實用面積204至1,291方呎，主打兩房標準戶佔約53%。公司營業及市務總經理黃文浩指，住客會所佔地約6,000方呎。

《施政報告》後一手市場部分半億元或以上成交 程德韻（右）指，101 KINGS ROAD會所設施包括戶外游泳池及運動室等。左為黃文浩。